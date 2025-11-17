SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zündet am Montagmittag Kursrakete
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec). Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 10,1 Prozent im Plus bei 37,22 EUR.
Das Papier von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 10,1 Prozent auf 37,22 EUR. Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,84 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 303.120 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 55,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,11 Prozent könnte die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,347 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,17 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am 06.11.2025. SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) im vergangenen Quartal 117,96 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 102,48 Mio. EUR umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2026 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,38 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Deutsche Bank AG
