DAX24.274 ±-0,0%Est505.724 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kursverlauf

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: Anleger greifen bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am Vormittag zu

29.10.25 09:22 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: Anleger greifen bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec). Zuletzt konnte die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
27,54 EUR 1,00 EUR 3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bei 26,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.954 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,30 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2025 bei 24,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,57 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,363 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,67 EUR.

Am 07.08.2025 hat SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,82 EUR. Im letzten Jahr hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143,24 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Umsatz von 99,27 Mio. EUR eingefahren.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) im Jahr 2025 2,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie

SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Viertel ein: Jahresprognose gesenkt

SUSS MicroTec: Das Ende der Wachstumsstory?

Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) KaufenDZ BANK
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
04.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen