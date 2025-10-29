SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: Anleger greifen bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am Vormittag zu

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec). Zuletzt konnte die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,54 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bei 26,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.954 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,30 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2025 bei 24,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,57 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,363 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,67 EUR.

Am 07.08.2025 hat SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,82 EUR. Im letzten Jahr hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143,24 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Umsatz von 99,27 Mio. EUR eingefahren.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) im Jahr 2025 2,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

