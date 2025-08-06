SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 618,58 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Eckdaten des Halbleiterausrüsters seien schon bekannt gewesen, weshalb man sich auf den Auftragseingang konzentriert habe, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dieser habe sich weitgehend wie erwartet entwickelt. Er zeige die Unsicherheit der Kunden bei Investitionen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,78 €
|Abst. Kursziel*:
88,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
90,60%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
