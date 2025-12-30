Investition

Der Halbleiterzulieferer SUSS Microtec will für den Bau eines neuen Entwicklungszentrums in Deutschland bis zu 45 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Eine Entscheidung über den Standort habe er noch nicht getroffen, sagte Konzernchef Burkhardt Frick dem Handelsblatt im Interview vom Freitag. Wichtig sei unter anderem ein enger Kontakt zu Hochschulen. Die Investition sei Teil einer Innovationsoffensive des SDAX-Unternehmens.

SUSS hatte bereits auf dem Kapitalmarkttag im November angekündigt, den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung von neun Prozent vom Umsatz im Jahr 2024 in den kommenden Jahren auf elf Prozent zu erhöhen.

Via XETRA notiert die SUSS-Aktie zeitweise 6,03 Prozent höher bei 41,50 Euro.

