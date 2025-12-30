DAX24.568 +0,3%Est505.836 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,4%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.283 +1,0%Euro1,1721 -0,2%Öl60,31 -1,0%Gold4.374 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
freenet-Aktie fester: Rückkaufprogramm abgeschlossen freenet-Aktie fester: Rückkaufprogramm abgeschlossen
Asien und KI-Fantasie beflügeln Techsektor-Aktien - AIXTRON, SUSS MicroTech und Infineon steigen Asien und KI-Fantasie beflügeln Techsektor-Aktien - AIXTRON, SUSS MicroTech und Infineon steigen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investition

SUSS-Aktie mit Kurssprung: Neues Entwicklungszentrum geplant

02.01.26 14:14 Uhr
SUSS-Aktie: Kursrakete dank neuem Entwicklungszentrum | finanzen.net

Der Halbleiterzulieferer SUSS Microtec will für den Bau eines neuen Entwicklungszentrums in Deutschland bis zu 45 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
41,46 EUR 2,76 EUR 7,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eine Entscheidung über den Standort habe er noch nicht getroffen, sagte Konzernchef Burkhardt Frick dem Handelsblatt im Interview vom Freitag. Wichtig sei unter anderem ein enger Kontakt zu Hochschulen. Die Investition sei Teil einer Innovationsoffensive des SDAX-Unternehmens.

Wer­bung

SUSS hatte bereits auf dem Kapitalmarkttag im November angekündigt, den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung von neun Prozent vom Umsatz im Jahr 2024 in den kommenden Jahren auf elf Prozent zu erhöhen.

Via XETRA notiert die SUSS-Aktie zeitweise 6,03 Prozent höher bei 41,50 Euro.

/err/men

GARCHING (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
02.12.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.12.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen