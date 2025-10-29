DAX24.259 -0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am Mittag mit Kursplus

29.10.25 12:04 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec). Zuletzt konnte die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 27,10 EUR.

Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
27,20 EUR 0,66 EUR 2,49%
Um 11:48 Uhr sprang die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 27,10 EUR zu. Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,60 EUR aus. Bei 26,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 193.959 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 129,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie. Am 02.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie im Durchschnitt mit 43,33 EUR.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 143,24 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,27 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Am 05.11.2026 wird SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
11:46SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:46SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) KaufenDZ BANK
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

