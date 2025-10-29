Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.451 -1,5%Euro1,1603 ±-0,0%Öl64,92 +0,7%Gold3.942 -0,1%
29.10.25 23:58 Uhr
ING Group vor Zahlenvorlage - das erwarten Experten.

ING Group
21,02 EUR 0,31 EUR 1,47%
ING Group lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,534 EUR aus. Im letzten Jahr hatte ING Group einen Gewinn von 0,590 EUR je Aktie eingefahren.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,65 Prozent auf 5,58 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,91 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,98 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,48 Milliarden EUR, gegenüber 66,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Analysen zu ING Group

DatumRatingAnalyst
15.10.2025ING Group HoldDeutsche Bank AG
08.10.2025ING Group OverweightBarclays Capital
08.10.2025ING Group BuyUBS AG
08.10.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025ING Group OverweightBarclays Capital
08.10.2025ING Group BuyUBS AG
09.09.2025ING Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025ING Group BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025ING Group KaufenDZ BANK
15.10.2025ING Group HoldDeutsche Bank AG
08.10.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
13.02.2025ING Group VerkaufenDZ BANK
06.06.2024ING Group SellUBS AG
08.03.2022ING Group UnderweightBarclays Capital
04.02.2022ING Group UnderweightBarclays Capital
05.11.2021ING Group UnderweightBarclays Capital

