Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ING Group vor Zahlenvorlage - das erwarten Experten.
Werte in diesem Artikel
ING Group lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,534 EUR aus. Im letzten Jahr hatte ING Group einen Gewinn von 0,590 EUR je Aktie eingefahren.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,65 Prozent auf 5,58 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,91 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,98 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,48 Milliarden EUR, gegenüber 66,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Analysen zu ING Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.2025
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.2024
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.2022
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.2022
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.2021
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
