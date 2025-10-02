SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 587,23 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben seien zurückhaltend./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Neutral
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
30,34 €
|Abst. Kursziel*:
-1,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
32,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,81%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|08:41
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|18.03.24
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08:41
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.