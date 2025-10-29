DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.451 -1,5%Euro1,1603 ±-0,0%Öl64,92 +0,7%Gold3.946 ±0,0%
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AIXTRON legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

AIXTRON SE
12,87 EUR -0,08 EUR -0,62%
AIXTRON wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,161 EUR je Aktie gegenüber 0,270 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 123,4 Millionen EUR aus - eine Minderung von 21,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AIXTRON einen Umsatz von 156,3 Millionen EUR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,691 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,940 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 550,7 Millionen EUR, gegenüber 633,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

