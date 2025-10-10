DAX24.631 +0,1%Est505.634 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,83 -0,6%Gold3.997 +0,5%
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Kräftige Kursabschläge

Achterbahnfahrt setzt sich fort: AIXTRON-Aktie sehr schwach

10.10.25 10:02 Uhr
Ruppiger Wochenverlauf: AIXTRON-Aktie knickt ein

Die jüngste Achterbahnfahrt der AIXTRON-Aktien setzt sich am Freitag mit kräftigen Kursabschlägen fort.

Aktien
AIXTRON SE
13,50 EUR -0,74 EUR -5,20%
Eine gestrichene Kaufempfehlung von Warburg Research setzt dem Kurs zu, das Minus beläuft sich via XETRA zeitweise auf 4,09 Prozent bei 13,62 Euro.

Laut Analyst Malte Schaumann steht der Zulieferer für die Halbleiterindustrie vor einem weiteren Übergangsjahr. Da in den nächsten zwei bis drei Quartalen keine wesentliche Erholung der Auftragslage in Sicht sei, erschienen die Konsensschätzungen für 2026 zu optimistisch.

Die AIXTRON-Papiere sind in dieser Woche auf Berg- und Talfahrt. Ein kritischer Blick der USA auf Chipausrüster-Exporte nach China und damit verbundene Sorgen vor Exportbeschränkungen hatte zunächst ebenso belastetet wie eine etwas skeptische Einschätzung von JPMorgan, während der generelle Auftrieb im Technologiesektor und besser als erwartet ausgefallene Umsatzahlen von TSMC zeitweise die Stimmung aufhellten.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
09:41AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
