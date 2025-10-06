DAX 24.375 -0,1%ESt50 5.610 -0,1%MSCI World 4.328 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 -1,2%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 104.772 +0,5%Euro 1,1615 -0,4%Öl 66,09 +0,6%Gold 4.037 +1,3%
PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen
Kaum Bewegung auf hohem Niveau: DAX konsolidiert zur Wochenmitte weiter
AIXTRON Aktie

Marktkap. 1,68 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Neutral

08:01 Uhr
AIXTRON SE Neutral
AIXTRON SE
13,61 EUR -0,91 EUR -6,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die Lage mittelfristig günstiger sei, schrieb Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, jene für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 13 Prozent darunter./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Neutral

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,40 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,01 €		 Abst. Kursziel*:
-10,70%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
13,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,51%
Analyst Name:
Craig McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

