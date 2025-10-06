AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,68 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die Lage mittelfristig günstiger sei, schrieb Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, jene für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 13 Prozent darunter./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Neutral
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,01 €
|Abst. Kursziel*:
-10,70%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
13,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,51%
|
Analyst Name:
Craig McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:01
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|05.05.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|08:01
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG