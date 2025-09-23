AIXTRON Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Halbleiterzulieferer habe einige Wachstumschancen, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse möglicher Szenarien. Entscheidend bleibe aber das Timing./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
