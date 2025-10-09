AIXTRON Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 15,50 Euro gesenkt. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Da in den nächsten zwei bis drei Quartalen keine wesentliche Erholung der Auftragslage in Sicht sei, erschienen die Konsensschätzungen für 2026 zu optimistisch. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 merklich nach unten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,10 €
|Abst. Kursziel*:
9,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,16%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|09:41
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|05.05.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
