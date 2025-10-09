DAX 24.623 +0,1%ESt50 5.632 +0,1%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.949 -0,3%Euro 1,1581 +0,1%Öl 64,81 -0,6%Gold 3.991 +0,4%
AIXTRON Aktie

13,46 EUR -0,67 EUR -4,74 %
STU
Marktkap. 1,55 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Warburg Research

AIXTRON SE Hold

09:41 Uhr
AIXTRON SE Hold
AIXTRON SE
13,46 EUR -0,67 EUR -4,74%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 15,50 Euro gesenkt. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Da in den nächsten zwei bis drei Quartalen keine wesentliche Erholung der Auftragslage in Sicht sei, erschienen die Konsensschätzungen für 2026 zu optimistisch. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 merklich nach unten./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
15,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,16%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

09:41 AIXTRON Hold Warburg Research
08.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
24.09.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Rentable AIXTRON SE-Investition? TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren angefallen TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren angefallen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Aixtron sehr schwach - Ruppiger Wochenverlauf
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag billiger
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags fester
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group AIXTRON joins major 300 mm GaN Power Electronic Program with its Hyperion 300 mm GaN tool
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
