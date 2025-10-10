DAX fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex legt vor dem Wochenende weiter zu. Der DAX startet 0,22 Prozent stärker bei 24.664,23 Punkten in den Handel. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch bei 24.771,34 Punkten markiert.

Der TecDAX tendiert im frühen Handel seitwärts. Bremsend wirken dürften Vorzeichen aus Asien und den USA. So hatten die Anleger in den USA nach der jüngsten Rekordjagd im Tech-Sektor am Vortag etwas vorsichtiger agiert und auch in Asien waren vor dem Wochenende überwiegend Abgaben zu beobachten. Laut Helaba wurde mit dem neuen Rekordhoch am Vortag ein Kaufsignal ausgelöst. "Zudem mehren sich Hoffnungen auf eine Jahresendrally", zitiert dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen zeigen sich am Freitag freundlich. Der EURO STOXX 50 legt am Morgen leicht zu. Vor dem Wochenende seien laut Dow Jones vor dem Hintergrund des Schlagzeilenrisikos sowie inzwischen hohen Bewertungen jedoch auch kleinere Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. In der kommenden Woche startet dann inoffiziell die US-Berichtssaison mit den US-Großbanken. Impulse könnten zudem aus Frankreich mit der Regierungskrise kommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen machten am Donnerstag moderate Verluste. Der Dow Jones notierte zur Startglocke minimal höher, knickte jedoch im weiteren Verlauf ein und verzeichnete Verluste. Zum Ende des Handelstages verzeichnete er Verluste in Höhe von 0,52 Prozent bei 46.358,42 Punken.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung ebenfalls minimal stärker, drehte anschließend jedoch leicht auf rotes Terrain ab und ging 0,08 Prozent leichter bei 23.024,63 Zählern aus dem Handel. Kurz nach der Eröffnung kletterten der S&P-500 sowie der NASDAQ-Composite auf neue Allzeithochs. Allerdings verließ die Anleger dann der Mut und so ging es abwärts. Angesichts der hohen Bewertungen dürften die Anleger bei der anlaufenden Berichtssaison ganz genau hinschauen, ob die Unternehmensgewinne Schritt halten könnten, schrieb Stratege Aidan Yao vom Amundi Investment Institute. Leicht stützend wirkt, dass ein geopolitischer Unsicherheitsfaktor weggefallen ist. Denn im Nahen Osten wurde ein bedeutender Schritt in Richtung Frieden gemacht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken