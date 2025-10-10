DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,98 +2,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.776 -0,5%Euro1,1569 ±0,0%Öl64,76 -0,7%Gold3.954 -0,6%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
Top News
Amazon-Aktie unter Druck: Fällt der Cloud-Pionier im KI-Rennen zurück? Amazon-Aktie unter Druck: Fällt der Cloud-Pionier im KI-Rennen zurück?
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW im Fokus

aktualisiert 10.10.25 09:09 Uhr

Meta: Gericht verhandelt Sammelklage nach Datendiebstahl bei Facebook. TAG: Wachstum dank polnischem Mietwohnungsmarkt. Energiekontor: Gewinnausblick deutlich gesenkt. Trump zuversichtlich: Hamas-Geiseln kommen wohl Anfang nächster Woche frei.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex legt vor dem Wochenende weiter zu.

Der DAX startet 0,22 Prozent stärker bei 24.664,23 Punkten in den Handel. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch bei 24.771,34 Punkten markiert.
Der TecDAX tendiert im frühen Handel seitwärts.

Bremsend wirken dürften Vorzeichen aus Asien und den USA. So hatten die Anleger in den USA nach der jüngsten Rekordjagd im Tech-Sektor am Vortag etwas vorsichtiger agiert und auch in Asien waren vor dem Wochenende überwiegend Abgaben zu beobachten. Laut Helaba wurde mit dem neuen Rekordhoch am Vortag ein Kaufsignal ausgelöst. "Zudem mehren sich Hoffnungen auf eine Jahresendrally", zitiert dpa-AFX.

Top Themen

Tesla-Aktie im Blick: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot"
News-Ticker

