Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf
Wie Experten die Vonovia SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen September haben 4 Experten die Aktie von Vonovia SE wie folgt eingeschätzt.
3 Experten empfehlen die Vonovia SE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst empfiehlt die Vonovia SE-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 34,38 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,83 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vonovia SE-Aktie von 26,55 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|41,00 EUR
|54,43
|23.09.2025
|Barclays Capital
|24,00 EUR
|-9,60
|16.09.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|41,00 EUR
|54,43
|09.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|31,50 EUR
|18,64
|08.09.2025
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
