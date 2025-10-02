DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,55 +1,5%Nas22.850 +0,4%Bitcoin102.568 +1,6%Euro1,1720 -0,1%Öl64,12 -2,0%Gold3.851 -0,4%
Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf
Alibaba-Aktie zieht kräftig an: JPMorgan hebt Kursziel an - KI-Synergien im Fokus Alibaba-Aktie zieht kräftig an: JPMorgan hebt Kursziel an - KI-Synergien im Fokus
Monats-Einschätzungen

Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf

02.10.25 20:45 Uhr
Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf | finanzen.net

Wie Experten die Vonovia SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,67 EUR -0,08 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen September haben 4 Experten die Aktie von Vonovia SE wie folgt eingeschätzt.

3 Experten empfehlen die Vonovia SE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst empfiehlt die Vonovia SE-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 34,38 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,83 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vonovia SE-Aktie von 26,55 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)41,00 EUR54,4323.09.2025
Barclays Capital24,00 EUR-9,6016.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.41,00 EUR54,4309.09.2025
Jefferies & Company Inc.31,50 EUR18,6408.09.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vonovia SE

