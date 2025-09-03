DAX23.705 +0,5%ESt505.329 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,91 -0,7%Gold3.540 -0,5%
Immoaktie im Blick

Vonovia-Aktie nach Kurssturz wieder stärker: Kommt jetzt die Trendwende?

04.09.25 09:46 Uhr
Abwärtstrend der Vonovia-Aktie gestoppt? Anleger hoffen auf Trendwende | finanzen.net

Immobilienaktien gehörten zuletzt zu den weniger beliebten Titeln am Aktienmarkt. Auch Vonovia bekam dies in den vergangenen Tagen zu spüren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,23 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Vonovia-Aktie verliert in fünf Tagen über fünf Prozent
• Anleger ignorieren starke Zahlen und Prognoseanhebung
• Steigende Zinsen und makroökonomische Unsicherheiten belasten

Die Vonovia-Aktie durchlebte zuletzt turbulente Handelstage: Mehr als fünf Prozent verlor der Anteilsschein auf Fünf-Tage-Sicht, seit Ende August befindet sich die Aktie im Abwärtstrend. Trotz eines zuvor gemeldeten operativen Gewinnanstiegs von zwölf Prozent scheinen Anleger vor allem auf makroökonomische Unsicherheiten und steigende Zinsen zu reagieren.

Fundamentale Stärke wird ignoriert

Die jüngste Kursentwicklung der Vonovia-Aktie zeigte eine deutliche Verschärfung des negativen Momentums. Der Wert gehörte zu den schwächsten Performern im deutschen Aktienmarkt. Aus charttechnischer Sicht verschärfte der jüngste Kursrückgang das ohnehin schon angeschlagene Bild.

Bemerkenswert war in diesem Zusammenhang, dass die aktuelle Kursschwäche im Kontrast zu den soliden Unternehmenszahlen stand. Bereits im August hatte Vonovia einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns um beachtliche zwölf Prozent für die erste Jahreshälfte gemeldet. Diese positive Entwicklung veranlasste das Management sogar dazu, die Jahresprognose anzuheben.

Makroökonomische Faktoren belasten den Immobiliensektor

Der starke Kursrückgang bei Vonovia stand symptomatisch für die anhaltenden Herausforderungen im deutschen Immobilienmarkt. Obwohl die hohe Nachfrage nach Wohnraum grundsätzlich ein positiver Faktor für das operative Geschäft des Unternehmens bleibt, dominieren Sorgen über steigende Zinsen und makroökonomische Unsicherheiten das Sentiment der Anleger. Diese Faktoren führen zu einer erhöhten Volatilität, die besonders zinssensitive Sektoren wie den Immobilienmarkt überproportional belastet.

Am Donnerstag fassen Anleger aber ungeachtet der Marktsorgen wieder etwas Mut: Die Vonovia-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,61 Prozent auf 26,27 Euro zu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
