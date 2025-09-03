DAX23.695 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.543 -0,5%
Studien laufen

Novo Nordisk-Aktie vor neuem Schub? Ozempic als Hoffnung für Demenz-Kranke

04.09.25 09:28 Uhr
Ozempic-Wunder als Kurstreiber für die Novo Nordisk-Aktie? Novo Nordisks möglicher Alzheimer-Durchbruch | finanzen.net

Für Novo Nordisk-Anleger brachten die letzten Handelswochen Erleichterung mit sich. Die Hoffnung auf weitere Einsatzmöglichkeiten für den Blockbuster Ozempic sorgt für rückkehrendes Vertrauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
47,98 EUR -0,73 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Novo Nordisk-Aktie erholt sich binnen eines Monats um +26 %
• Studien deuten darauf hin, dass GLP-1-Medikamente wie Ozempic das Demenzrisiko senken könnten
• Analysten der UBS sehen bei Erfolg Potenzial für zusätzlichen Milliardenumsatz

Wer­bung

Knapp 26 Prozent Kursgewinn innerhalb des letzten Handelsmonats: Die Novo Nordisk-Aktie hat zuletzt einen deutlichen Erholungskurs aufs Parkett gelegt. Zuvor war der Anteilsschein allerdings diverse Male massiv abgestraft worden, so dass das Minus seit Jahresstart zwar in den letzten Wochen deutlich reduziert werden konnte, in Summe aber immer noch bei deutlichen 60 Prozent liegt. Die Hoffnung auf ein weiteres Einsatzgebiet des Blockbuster-Medikamentes Ozempic könnte aber dazu beitragen, das Anlegervertrauen weiter zu stärken.

Novo Nordisk hofft auf Einsatz bei Demenzkranken

Wie Bloomberg berichtet, beruhen die Hoffnungen des dänischen Pharmakonzerns dabei auf einer Analyse von Daten des dänischen Gesundheitsregisters durch ein Wissenschaftlerteam. Dieses hatte vor einigen Jahren festgestellt, dass Diabetespatienten, die das Diabetesmedikament Victoza der letzten Generation von Novo Nordisk oder ähnliche GLP-1-Medikamente eingenommen hatten, deutlich seltener an Demenz erkrankten als Patienten, die ihre Diabetes auf andere Weise behandelten. Insbesondere Erwachsene, die das Injektionsmittel zwei Jahre lang eingenommen hatten, hätten ein um etwa 20 Prozent geringeres Risiko für eine Demenzdiagnose gehabt. "Das allein ist noch kein Beweis", zitiert Bloomberg Martin Holst Lange, den wissenschaftlichen Leiter des Arzneimittelherstellers. "Aber es hat unsere Aufmerksamkeit erregt."

Novo begann daraufhin Tests, um die Wirkung der Medikamente auf Alzheimer zu ermitteln. Im Herbst sollen entsprechende Studienergebnisse veröffentlicht werden. Erwartet werden Neuigkeiten diesbezüglich spätestens Anfang Dezember auf der Konferenz in San Diego, heißt es weiter.

Wer­bung

Erfolg könnte Novo Nordisk-Aktie beflügeln

Noch ist unklar, ob die Erwartungen des Unternehmens durch die Studienergebnisse untermauert werden können. Sollte sich die Hoffnung aber bestätigen, könnte dies das Geschäft von Novo Nordisk deutlich ankurbeln. Wie es bei Bloomberg weiter heißt, sehen Analysten der UBS die Chance, dass das Unternehmen zusätzliche 15 Milliarden Dollar Jahresumsatz für die Alzheimer-Behandlung generieren kann bei 1:10.

Am Donnerstag notiert die Novo Nordisk-Aktie in Dänemark zeitweise 0,80 Prozent tiefer bei 361,75 DKK.

Redaktion finanzen.net

