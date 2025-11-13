DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
Novo Nordisk Aktie

41,75 EUR -0,41 EUR -0,97 %
STU
39,02 CHF -0,41 CHF -1,04 %
BRX
Marktkap. 191,02 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 425 auf 400 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Preis-Deal zu Wegovy mit der US-Regierung sorge für Klarheit und sei ein erster wichtiger Schritt, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
400,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,49 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:31 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
10.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Biotech-Schock Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert
Dow Jones Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
finanzen.net BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
finanzen.net Erholung bei Novo Nordisk: Das treibt den Aktienkurs nach oben
finanzen.net Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
dpa-afx Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fallen: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
wikifolio Wochenschwerpunkt - Kampf um Krümel
finanzen.net Novo Nordisk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MarketWatch This biotech is halting its work with Novo Nordisk and laying off more people
Benzinga AMD, Oklo, AppLovin Corp, Viking Therapeutics And Novo Nordisk: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Benzinga Novo Nordisk Rises Despite Metsera Loss, Slashes Wegovy Price In India
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
MotleyFool Huge News for Eli Lilly Stock and Novo Nordisk Stock Investors as Companies Make Deal With Trump
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk After the Huge Investor Update?
Benzinga Pfizer Clinches $10 Billion Deal To Buy Obesity Drug Maker Metsera, Outbidding Novo Nordisk In Fierce Battle For Weight-Loss Market Dominance
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Is Sinking This Week
