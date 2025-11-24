DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.522 +0,1%Euro1,1524 +0,1%Öl62,61 +0,2%Gold4.050 -0,4%
DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DAX-FLASH: Stabilisierung nach schwacher Vorwoche - US-Gewinne helfen

24.11.25 06:46 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX zeichnet sich ein erholter Start in die neue Woche ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 23.285 Punkte.

Damit würde es der Dax zurück über seine exponentielle 200-Tage-Linie - eine wichtige charttechnische Marke - schaffen, die in der Vorwoche erstmals seit April wieder unterschritten worden war. Die Marke von 23.000 Punkten scheint zunächst zu halten.

Mit 22.943 Punkten war der Dax am Freitag nämlich zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai abgesackt. Selbst gute Zahlen und ein starker Quartalsausblick des KI-Konzerns NVIDIA hatten die zuletzt von Zinssorgen geprägte Anlegerstimmung nur kurzzeitig wieder in die Spur gebracht.

Am Freitag war die anfangs schwache Wall Street jedoch dank einer Trendwende nach dem europäischen Handelsende mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Davon ließen sich am Morgen auch einige asiatische Indizes wie der Hang Seng in Hongkong mittragen./ag/zb

