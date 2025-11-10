Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 173,29 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 600 auf 475 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf einer Kaufempfehlung zu sitzen nach einem Kursverfall von 70 Prozent seit Jahresbeginn sei eine eher schmerzhafte berufliche Erfahrung, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht der Dänen. Der Markt strafe die Aktien kontinuierlich ab wegen kurzfristig reduzierter Erwartungen an das Wachstum. Mit Blick auf drei anstehende Ereignisse in den kommenden Monaten könnte das Chance-Risiko-Verhältnis aber nicht mehr angemessen sein./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
475,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,51 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
413,88 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|10:36
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG