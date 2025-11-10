DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.904 -0,8%Euro 1,1569 +0,1%Öl 64,34 +0,4%Gold 4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum
Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,26 EUR +0,64 EUR +1,60 %
STU
40,33 EUR -0,19 EUR -0,47 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 173,29 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

10:36 Uhr
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
40,26 EUR 0,64 EUR 1,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 600 auf 475 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf einer Kaufempfehlung zu sitzen nach einem Kursverfall von 70 Prozent seit Jahresbeginn sei eine eher schmerzhafte berufliche Erfahrung, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht der Dänen. Der Markt strafe die Aktien kontinuierlich ab wegen kurzfristig reduzierter Erwartungen an das Wachstum. Mit Blick auf drei anstehende Ereignisse in den kommenden Monaten könnte das Chance-Risiko-Verhältnis aber nicht mehr angemessen sein./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
475,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,51 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
413,88 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

10:36 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
10.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Expertenmeinungen Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
dpa-afx Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fallen: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
wikifolio Wochenschwerpunkt - Kampf um Krümel
finanzen.net Novo Nordisk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk uneins: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie in Rot: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung
TraderFox Novo Nordisk: Dänischer Pharmariese kappt erneut Jahresziele – Blockbuster verlieren an Dynamik!
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
MotleyFool Huge News for Eli Lilly Stock and Novo Nordisk Stock Investors as Companies Make Deal With Trump
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk After the Huge Investor Update?
Benzinga Pfizer Clinches $10 Billion Deal To Buy Obesity Drug Maker Metsera, Outbidding Novo Nordisk In Fierce Battle For Weight-Loss Market Dominance
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Is Sinking This Week
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Make Weight-Loss Drugs More Affordable Via Medicare, Medicaid, TrumpRx
MotleyFool Novo Nordisk Has Downgraded Its Outlook for the Fourth Time This Year. Here's What Investors Need to Know.
MarketWatch Trump rolls out pricing deal with weight-loss-drug giants Eli Lilly, Novo Nordisk. Analysts say the pact raises more questions than it answers.
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen