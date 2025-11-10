Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

10:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 600 auf 475 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf einer Kaufempfehlung zu sitzen nach einem Kursverfall von 70 Prozent seit Jahresbeginn sei eine eher schmerzhafte berufliche Erfahrung, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht der Dänen. Der Markt strafe die Aktien kontinuierlich ab wegen kurzfristig reduzierter Erwartungen an das Wachstum. Mit Blick auf drei anstehende Ereignisse in den kommenden Monaten könnte das Chance-Risiko-Verhältnis aber nicht mehr angemessen sein./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

