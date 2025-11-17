DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.255 -1,2%Top 10 Crypto 12,79 +2,4%Nas 22.387 -1,4%Bitcoin 80.610 +1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,05 +0,0%Gold 4.071 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,98 EUR -0,82 EUR -1,96 %
STU
41,01 EUR -0,97 EUR -2,30 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 185,07 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

12:36 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
40,98 EUR -0,82 EUR -1,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen Verschreibungstrends zu GLP-1-Medikamenten (Abnehmmittel) mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston am Montag nach der Auswertung./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 13:37 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
315,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,28 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:36 Novo Nordisk Neutral UBS AG
14.11.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Preissenkungen Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie
ING Bank Deutschland AG DAX - Verlaufstief und Hochlauf erwartet
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
finanzen.net Korro Bio-Aktie fällt: Hauptmedikament enttäuscht - Novo Nordisk-Koop pausiert
Dow Jones Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
finanzen.net BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
finanzen.net Erholung bei Novo Nordisk: Das treibt den Aktienkurs nach oben
finanzen.net Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
dpa-afx Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten
Benzinga Price Over Earnings Overview: Novo Nordisk
Benzinga Novo Nordisk Leans Into Affordability Amid Rising Competition
MotleyFool Eli Lilly and Novo Nordisk May Soon Sell Weight Loss Drugs on the Planned TrumpRx. Could This Further Boost the Healthcare Giants' Stocks?
Benzinga Ozempic Maker Novo Nordisk Faces Board Shakeup
MotleyFool Is It Too Late to Buy Novo Nordisk After the Drop?
MotleyFool Why Is Everyone Talking About Novo Nordisk Stock?
MarketWatch This biotech is halting its work with Novo Nordisk and laying off more people
Benzinga AMD, Oklo, AppLovin Corp, Viking Therapeutics And Novo Nordisk: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen