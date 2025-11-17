Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 185,07 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen Verschreibungstrends zu GLP-1-Medikamenten (Abnehmmittel) mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston am Montag nach der Auswertung./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 13:37 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
315,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
41,28 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
410,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|12:36
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|12:36
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG