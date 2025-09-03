DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 ±-0,0%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.976 -0,9%Euro1,1662 ±-0,0%Öl67,14 -0,4%Gold3.533 -0,8%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an-- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus
Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten
Schwache Nachfrage?

BYD-Aktie unter Druck: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten - Rekordexpansion beendet?

04.09.25 07:56 Uhr
Schock für Anleger: BYD streicht offenbar Millionen-Autos aus Absatzziel - BYD-Aktie rauscht ab

Der chinesische EV-Primus BYD bekommt offenbar die abgekühlte Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu spüren. Anleger ziehen die Reißleine.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,58 EUR -0,40 EUR -3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geely
2,00 EUR -0,05 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
288,00 EUR 0,40 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S
8,29 USD -0,67 USD -7,48%
Charts|News|Analysen

• BYD senkt Absatzziel offenbar deutlich
• Anleger schicken BYD-Aktie ins Minus
• Flaut die Nachfrage weiter ab?

Die BYD-Aktie präsentiert sich in Hongkong mit einem Verlust von 2,41 Prozent auf 105,50 HKD. Dabei leidet der Anteilsschein über Marktspekulationen um eine Senkung des Absatzziels.

Weniger Fahrzeugabsatz erwartet

Wie Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, hat BYD sein Absatzziel für dieses Jahr um bis zu 16 Prozent auf 4,6 Millionen Fahrzeuge gesenkt. Dies gilt als Reaktion auf das niedrigste jährliche Wachstum seit fünf Jahren und dürfte als weiteres Anzeichen dafür zu werten sein, dass die Ära der Rekordexpansion bald zu Ende gehe, heißt es von Seiten der Nachrichtenagentur.

Noch im März hatte BYD Analysten gegenüber für 2025 von einem Absatzziel von 5,5 Millionen gesprochen, diese Zahl sei aber intern in den letzten Monaten mehrfach nach unten korrigiert worden, so die Personen.

Ziel nun niedriger als befürchtet?

Die jüngste Zahl von mindestens 4,6 Millionen Fahrzeugen wurde im vergangenen Monat unternehmensintern und ausgewählten Zulieferern mitgeteilt, um die Planung zu unterstützen, so die Personen gegenüber Reuters weiter. Das Ziel könne sich je nach Marktlage ändern. Zwar wurden die Informationen mit Blick auf den Grund für die Kürzung nicht konkret, einer der Befragten habe jedoch angegeben, dass das Unternehmen den Druck des wachsenden Wettbewerbs mit Konkurrenten wie Geely Auto und Leapmotor zu spüren bekomme.

Jüngster Quartalsbericht ernüchternd

Ende August hatte der Tesla-Rivale erstmals seit über drei Jahren einen Gewinnrückgang vermelden müssen: Der Nettogewinn war auf 6,4 Milliarden Yuan (rund 895 Millionen US-Dollar) abgerutscht, was etwa 30 Prozent unter dem Vorjahresniveau lag. Analysten wie Jefferies hatten daraufhin ihre Prognose für die BYD-Aktie gesenkt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

