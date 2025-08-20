DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin96.270 +0,7%Euro1,1661 +0,2%Öl67,38 -2,5%Gold3.559 +0,7%
Zahlen vorgelegt

Figma-Aktie verliert dennoch zweitstellig: Umsatz und Gewinn steigen

03.09.25 22:47 Uhr
Figma-Aktie an der NYSE dennoch zweistellig im Minus: Figma mit höherem Umsatz und Gewinn

Für Figma-Anleger wurde es am Mittwochabend interessant: Der KI-Konzern legte seine Quartalszahlen vor. So bewegt sich die Aktie.

Figma veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Demnach erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,10 US-Dollar. Im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres lag der Verlust bei 4,53 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz trifft Figma die Markterwartungen. Nach 177,2 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 249,64 Millionen US-Dollar, während Analysten vorab Erlöse von 249,6 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.

Im nachbörslichen Handel reagierte die an der NYSE notierte Figma-Aktie mit ein Minus von 10,17 Prozent auf 61,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

