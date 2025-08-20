Figma-Aktie verliert dennoch zweitstellig: Umsatz und Gewinn steigen
Für Figma-Anleger wurde es am Mittwochabend interessant: Der KI-Konzern legte seine Quartalszahlen vor. So bewegt sich die Aktie.
Figma veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026.
Demnach erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,10 US-Dollar. Im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres lag der Verlust bei 4,53 US-Dollar je Aktie.
Beim Umsatz trifft Figma die Markterwartungen. Nach 177,2 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 249,64 Millionen US-Dollar, während Analysten vorab Erlöse von 249,6 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.
Im nachbörslichen Handel reagierte die an der NYSE notierte Figma-Aktie mit ein Minus von 10,17 Prozent auf 61,20 US-Dollar.
