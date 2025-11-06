Blick auf die Zahlen

Für Figma-Anleger wurde es am Mittwochabend interessant: Der Software-Anbieter legte seine Quartalszahlen vor. So bewegt sich die Aktie.

Figma veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Demnach erzielte das Unternehmen zuletzt ein Ergebnis je Aktie (EPS) von -2,72 US-Dollar. Im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres lag der Verlust bei 0,07 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz verbesserte sich Figma hingegen. Nach 199,00 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 274,173 Millionen US-Dollar.

Am Donnerstag reagiert die an der NYSE notierte Figma-Aktie mit einem Plus von zeitweise 0,52 Prozent auf 44,24 US-Dollar.

