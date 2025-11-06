DAX23.732 -1,3%Est505.607 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.073 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1536 +0,4%Öl63,22 -0,5%Gold3.978 ±-0,0%
Blick auf die Zahlen

Figma-Aktie mit Gewinnen: Software-Konzern mit Umsatzsprung

06.11.25 17:11 Uhr
NYSE-Aktie Figma dreht ins Minus: Software-Anbieter verbucht Umsatzanstieg | finanzen.net

Für Figma-Anleger wurde es am Mittwochabend interessant: Der Software-Anbieter legte seine Quartalszahlen vor. So bewegt sich die Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Figma
39,20 EUR 1,00 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Figma veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Demnach erzielte das Unternehmen zuletzt ein Ergebnis je Aktie (EPS) von -2,72 US-Dollar. Im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres lag der Verlust bei 0,07 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz verbesserte sich Figma hingegen. Nach 199,00 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 274,173 Millionen US-Dollar.

Am Donnerstag reagiert die an der NYSE notierte Figma-Aktie mit einem Plus von zeitweise 0,52 Prozent auf 44,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Figma und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

