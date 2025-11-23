DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.938 +3,2%Euro1,1518 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Profil
Bayer meldet Erfolg in klinischer Studie zu Asundexian bei Schlaganfällen

23.11.25 19:00 Uhr
Bayer
27,75 EUR 0,81 EUR 3,01%
LEVERKUSEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat in einer klinischen Studie Fortschritte mit dem Medikament Asundexian zur Behandlung von Schlaganfällen erzielt. Das Mittel habe die primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie erreicht, teilte der DAX-Konzern am Sonntag in Berlin mit. Asundexian habe das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls im Vergleich zu Placebo bei Patienten unter anderem nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall signifikant reduziert, jeweils in Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmung. Bayer werde weltweit Gespräche mit Gesundheitsbehörden über Zulassungsanträge aufnehmen. Detaillierte Ergebnisse der Studie sollen auf einem bevorstehenden wissenschaftlichen Kongress vorgestellt werden.

Asundexian wurde den Angaben zufolge bereits von der US-Gesundheitsbehörde FDA (Federal Drug Administration) der Fast-Track-Status als potenzielle Behandlung zur Schlaganfallprävention bei Patienten nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erteilt. Mit einem solchen Status ist eine beschleunigte Zulassung möglich für vielversprechende Arzneien./men

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
