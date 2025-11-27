LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich leichter

LUS-DAX-Kursentwicklung

Wenig Veränderung war schlussendlich in Frankfurt zu beobachten.

Letztendlich schloss der LUS-DAX am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 23.742,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23.828,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23.688,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.10.2025, bei 24.316,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24.015,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2024, einen Stand von 19.279,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,93 Prozent nach oben. Bei 24.773,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18.821,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,64 Prozent auf 35,71 EUR), Siemens Energy (+ 1,96 Prozent auf 114,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,81 Prozent auf 225,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1.514,00 EUR) und Continental (+ 1,12 Prozent auf 64,96 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen RWE (-1,52 Prozent auf 43,44 EUR), Commerzbank (-1,39 Prozent auf 33,97 EUR), EON SE (-1,26 Prozent auf 15,33 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 41,45 EUR) und Daimler Truck (-0,46 Prozent auf 37,04 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.902.777 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 233,240 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net