Börse Zürich in Grün: SMI schließt im Plus

Index im Blick

So performte der SMI am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der SMI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 12.831,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,473 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,120 Prozent auf 12.806,89 Punkte an der Kurstafel, nach 12.822,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12.781,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12.847,92 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, lag der SMI bei 12.527,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.207,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wurde der SMI mit 11.644,01 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,39 Prozent nach oben. 13.199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 952,60 CHF), Swiss Re (+ 1,10 Prozent auf 142,05 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,10 Prozent auf 161,15 CHF), Lonza (+ 1,07 Prozent auf 546,80 CHF) und Sonova (+ 1,03 Prozent auf 201,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Roche (-1,15 Prozent auf 309,30 CHF), Novartis (-0,63 Prozent auf 104,64 CHF), Swisscom (-0,34 Prozent auf 583,50 CHF), Alcon (-0,03 Prozent auf 63,94 CHF) und Sika (+ 0,03 Prozent auf 158,05 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.008.677 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 267,744 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net