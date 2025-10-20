DAX 24.094 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 14,95 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.483 +1,9%Euro 1,1592 -0,2%Öl 65,94 +2,5%Gold 4.108 +0,3%
Roche Aktie

294,60 EUR -8,40 EUR -2,77 %
FSE
272,90 CHF -7,60 CHF -2,71 %
SWX
Marktkap. 241,81 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
Roche AG (Genussschein)
294,60 EUR -8,40 EUR -2,77%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 314 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns im dritten Quartal habe etwas enttäuscht, allerdings habe der Markt Währungseffekte nicht berücksichtigt, schrieb Matthew Weston in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
314,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
273,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
14,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
272,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
15,06%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:51 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 Roche Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
20.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Roche Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

dpa-afx Optimismus Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht
dpa-afx ROUNDUP: Roche setzt sich höhere Gewinnziele für das Jahr - Aber Kurs sackt ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Roche schwach - Jefferies: 'Konsens bereits am neuen Gewinnziel'
TraderFox Roche erhöht Gewinnprognose nach starkem Umsatzwachstum
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net SPI aktuell: SPI verliert zum Start
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Donnerstagvormittag im Minusbereich
Roche Holding AG Changes to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche continues strong sales growth momentum of 7% (CER) in the first nine months of 2025; full-year earnings outlook raised
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for the treatment of lupus nephritis
Roche Holding AG Roche’s phase III evERA data showed giredestrant significantly improved progression-free survival in people with ER-positive advanced breast cancer
Roche Holding AG CHMP recommends EU approval of Roche’s Gazyva/Gazyvaro for lupus nephritis
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Roche, Lam Research, Tredegar and Kewaunee Scientific
Zacks Top Stock Reports for NVIDIA, Roche & Lam Research
Roche Holding AG Roche presents major advances for its sequencing by expansion technology(1), including a new GUINNESS WORLD RECORD™, at the ASHG conference 2025
