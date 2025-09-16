Roche Aktie
Marktkap. 222,28 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. Analystin Luisa Hector zählt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie AstraZenenca, Abbvie, Sanofi und die frisch hochgestufte Novo-Nordisk-Aktie zum Kreis ihrer Kaufempfehlungen. In ihrer Analyse verglich sie die Branchenlage mit jener vor fünf Jahren, als die Bewertung begonnen wurde. Vor allem Innovationen im Bereich der Fettleibigkeit hätten seither Werte geschaffen. Ein ständiges Thema seien derzeit die Medikamentenpreise sowie das Auffangen von ablaufenden Patenten. Die Bewertungen seien in Relation zum Markt auf einem historischen Tief. Die Stimmung unter den Investoren hält Hector aber für übertrieben schlecht./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
290,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
258,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,19%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
259,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
11,80%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
275,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|13:41
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|13:41
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)