Roche Aktie
Marktkap. 248,33 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel auf 314 Franken belassen. Seine Umsatzprognose liege 3 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Buy
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
314,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
289,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
290,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
8,20%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
276,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|12:06
|Roche Buy
|UBS AG
|09:06
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|Roche Buy
|UBS AG
|09:06
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|09:06
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)