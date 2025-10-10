DAX 24.342 +0,4%ESt50 5.567 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,80 +3,1%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.271 +0,0%Euro 1,1584 -0,3%Öl 63,75 +2,7%Gold 4.081 +1,6%
Roche Aktie

311,20 EUR -0,80 EUR -0,26 %
FSE
290,20 CHF ±0,00 CHF ±0,00 %
SWX
Marktkap. 248,33 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

UBS AG

Roche Buy

12:06 Uhr
Roche Buy
Roche AG (Genussschein)
Roche AG (Genussschein)
311,20 EUR -0,80 EUR -0,26%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel auf 314 Franken belassen. Seine Umsatzprognose liege 3 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
314,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
289,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
290,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,20%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

