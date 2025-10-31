Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Roche

Notierung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 259,90 CHF.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 259,90 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,50 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 261,40 CHF. Bisher wurden heute 103.113 Roche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 17,18 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 267,71 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,81 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

