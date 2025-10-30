DAX24.122 ±-0,0%Est505.690 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.756 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,96 +0,1%Gold3.998 +1,3%
Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

30.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 261,30 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
261,50 CHF 1,10 CHF 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 261,30 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 262,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,20 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 215.567 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit Abgaben von 11,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,89 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,71 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,81 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

