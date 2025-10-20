DAX 24.085 -0,3%ESt50 5.652 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,01 +0,6%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.328 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 65,64 +2,0%Gold 4.119 +0,6%
Roche Aktie

294,70 EUR -8,30 EUR -2,74 %
FSE
272,90 CHF -7,60 CHF -2,71 %
SWX
Marktkap. 241,81 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

JP Morgan Chase & Co.

Roche Underweight

10:51 Uhr
Roche Underweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
294,70 EUR -8,30 EUR -2,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen.

Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grund seien das schwächere Geschäft mit den wichtigsten Pharmaprodukten und mit Diagnostik./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Underweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
274,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-16,06%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
272,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,72%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

