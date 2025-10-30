DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.760 -0,1%Euro1,1628 +0,2%Öl64,50 -0,6%Gold3.966 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Fed senkt Leitzinsen -- Microsoft schlägt Gewinnerwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta mit Gewinneinbruch --
Top News
Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt
Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Heute im Fokus

Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Fed senkt Leitzinsen -- Microsoft schlägt Gewinnerwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta mit Gewinneinbruch --

aktualisiert 30.10.25 07:20 Uhr

Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt. Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer. eBay-Aktie dennoch unter Druck: Gewinn des Online-Auktionshauses zieht an. Airbus-Aktie steigt: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest. Starbucks-Aktie gewinnt: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang.

Marktentwicklung


Vor dem Fed-Entscheid herrschte am deutschen Aktienmarkt Verunsicherung.

Der DAX konnte nach einem stabilen Start zunächst leicht in grünes Terrain steigen, bevor er im weiteren Handelsverlauf deutlich nachgab. Somit stand am Abend ein Abschlag von 0,64 Prozent auf 24.124,21 Punkten an der Kurstafel.
Der TecDAX baute seine frühen Verluste anschließend weiter aus und beendete den Mittwochshandel 1,2 Prozent tiefer bei 3.672 Zählern.

Am Mittwoch hielten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter zurück und mieden Risiken. Der DAX knüpfte damit an seinen zähen Wochenauftakt an, bevor am Abend die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung verkündet. Experten der NordLB erwarten wie der Gesamtmarkt eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Ein niedrigerer Leitzins könnte helfen, die Abkühlungstendenzen am Arbeitsmarkt abzumildern und wichtige Branchen wie den Immobilienmarkt zu stützen.

Bis zur Fed-Entscheidung bewegten aber vor allem die laufende Berichtssaison und Unternehmenszahlen die Märkte. In Deutschland standen unter anderem Ergebnisse der Deutschen Bank, von BASF, Mercedes-Benz und adidas im Fokus, die den DAX beeinflussten.

Im Nebenwertebereich war die Zahl der berichtenden Unternehmen noch größer. Am internationalen Parkett sorgte der US-Halbleiterhersteller NVIDIA für Schlagzeilen: Das Unternehmen erreichte als erstes weltweit einen Börsenwert von über fünf Billionen Dollar.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt
Knorr-BremseLufthansaMetaMicrosoftAlphabetFed-LeitzinsentscheidNVIDIA

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

29.10.25Nach Fed-Entscheid: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
28.10.25DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
27.10.25Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen nach neuen Rekorden stärker -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
24.10.25Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
23.10.25DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten