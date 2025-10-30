Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Fed senkt Leitzinsen -- Microsoft schlägt Gewinnerwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta mit Gewinneinbruch

Deutschland Europa USA Asien

Anleger an Europas Börsen agierten zur Wochenmitte vorsichtig. Der EURO STOXX 50 konnte nach einer kaum veränderten Eröffnung vorübergahend in grünes Terrainvorrücken, bevor er diese Gewinne jedoch wieder abgab. letztlich ging er kaum verändert bei 5.705,81 Punkten in den Feierabend. Dabei richtete sich das Augenmerk auf die laufende Berichtssaison. Nach Handelsschluss in Europa steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Fokus: Es wird allgemein erwartet, dass die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt werden. Am Donnerstagmorgen könnten Nachrichten aus Asien über die Handelsgespräche zwischen China und den USA für Impulse sorgen. Ein Ergebnis, das von Anlegern negativ interpretiert wird, könnte die Risikobereitschaft dämpfen und die Aktienmärkte deutlich belasten. Solange US-Präsident Trump jedoch nur positive Signale kommuniziert, dürfte die gute Stimmung an den Börsen vorerst bestehen bleiben. Von der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagmittag wird dagegen kaum eine Überraschung erwartet.





Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte nach dem Fed-Zinsentscheid uneins. Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Gewinn und vergrößerte diesen zunächst. Bei 48.040,64 Punkten erreichte er eine neues Rekordhoch. Im weiteren Handelsverlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone und beendete die Sitzung 0,16 Prozent tiefer bei 47.632,35 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss dagegen 0,55 Prozent fester bei 23.958,47 Zählern, nachdem er bereits zum Start zugelegt und bei 24.019,99 Einheiten eine neue Bestmarke aufgestellt hatte. In einem für Aktien weiterhin günstigen Umfeld konnte der Chiphersteller NVIDIA beim Börsenwert erstmals die Marke von fünf Billionen US-Dollar knacken, was auch am Markt insgesamt für gute Laue sorgte. Im Fokus standen daneben die anstehenden Quartalsberichte aus der Reihe der "Glorreichen Sieben". "Die kommenden 48 Stunden versprechen an den Märkten eine der dichtesten Nachrichtenlagen des Jahres", schrieben die Experten von Index-Radar. "Die Fed-Zinsentscheidung, gefolgt von den Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet und Meta, markieren den Auftakt zu einer Woche, die das Börsenbild bis Jahresende prägen könnte." Am Donnerstag stehen dann die Quartalsberichte von Amazon und Apple im Mittelpunkt, zudem treffen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Südkorea. Zwar sind die konkreten Gesprächsthemen bislang nicht bekannt, doch auf der Agenda dürften voraussichtlich die US-Zölle auf chinesische Importe sowie Chinas Exportkontrollen bei wichtigen Rohstoffen stehen. Am Abend hatte die US-Notenbank Fed ihre Entscheidung über die Leitzinsen verkünden. Wie erwartet, hat die Fed die Zinsen erneut gesenkt, um auf die wachsenden Risiken am Arbeitsmarkt zu reagieren. Die Entscheidung fiel in einem schwierigen Umfeld, da aufgrund des teilweisen Shutdowns zahlreicher Bundesbehörden zuletzt nur wenige Konjunkturdaten vorlagen.