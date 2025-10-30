DAX24.067 -0,2%Est505.679 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -2,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.744 -0,1%Euro1,1608 ±0,0%Öl64,45 -0,7%Gold3.976 +0,8%
US-Zollpolitik

LPKF-Aktie schwächer: Weniger Umsatz im Quartal

30.10.25 11:30 Uhr
LPKF-Aktie in Rot: Umsatzrückgang - Jetzt einsteigen?

Der Laserspezialist LPKF hat auch im dritten Quartal die Investitionszurückhaltung bei seinen Kunden aufgrund der unberechenbaren Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu spüren bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LPKF Laser & Electronics AG
7,00 EUR -0,15 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Der exportorientierte deutsche Maschinenbau steht vor externen Herausforderungen wie der Krise der Automobilindustrie, geopolitischen Spannungen, gestiegenen Energiekosten und handelspolitischen Unsicherheiten, die sowohl uns als auch unsere Kunden betreffen", schrieb Unternehmenschef Klaus Fiedler am Donnerstag in einem Brief an seine Aktionäre. Die erst im September gekappten Jahresziele bestätigte LPKF.

Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut neun Prozent auf 24,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Garbsen mitteilte. Der Auftragsbestand halbierte sich fast Ende September im Vergleich zum Vorjahr auf 32,5 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich jedoch leicht von minus 0,6 Millionen auf minus 0,1 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 2,1 Millionen Euro an, nach einem Fehlbetrag von knapp 1,6 Millionen Euro im Vorjahr.

Via XETRA zeigt sich die LPKF-Aktie zeitweise 1,96 Prozent tiefer bei 7,01 Euro.

/mne/stk

GARBSEN (dpa-AFX)

Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025LPKF LaserElectronics BuyWarburg Research
02.05.2025LPKF LaserElectronics BuyWarburg Research
30.04.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.2025LPKF LaserElectronics BuyWarburg Research
