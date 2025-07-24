DAX23.674 +0,2%ESt505.380 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.035 +1,2%Nas22.029 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.632 -0,2%
Kursrutsch

LPKF-Aktie auf tiefstem Stand seit Oktober 2023

11.09.25 16:56 Uhr
LPKF-Aktie verliert: Kurs auf tiefstem Stand seit Oktober 2023

Aktien von LPFK Laser sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren abgesackt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LPKF Laser & Electronics AG
7,07 EUR -0,69 EUR -8,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des HighTech-Maschinenbauers rutschten bis auf 6,79 Euro ab.

Zuletzt notierte die LPKF LaserElectronics-Aktie mit 8,31 Prozent im Minus bei 7,06 Euro. Die Aktien befinden sich zwar größtenteils im Streubesitz, dennoch sind die Handelsumsätze recht gering.

Der nächste Termin im Finanzkalender ist der Neunmonatsbericht Ende Oktober.

/mis/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: LPKF, T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG

DatumRatingAnalyst
02.05.2025LPKF LaserElectronics BuyWarburg Research
30.04.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.2025LPKF LaserElectronics BuyWarburg Research
13.02.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
