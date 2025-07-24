LPKF-Aktie auf tiefstem Stand seit Oktober 2023
Aktien von LPFK Laser sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren abgesackt.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere des HighTech-Maschinenbauers rutschten bis auf 6,79 Euro ab.
Zuletzt notierte die LPKF LaserElectronics-Aktie mit 8,31 Prozent im Minus bei 7,06 Euro. Die Aktien befinden sich zwar größtenteils im Streubesitz, dennoch sind die Handelsumsätze recht gering.
Der nächste Termin im Finanzkalender ist der Neunmonatsbericht Ende Oktober.
/mis/ag/stk
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Warburg Research
|30.04.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.03.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Warburg Research
|13.02.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
