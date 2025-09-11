LPKF Laser Electronics Aktie
Marktkap. 172,7 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 645000
ISIN DE0006450000
Symbol LPKFF
LPKF LaserElectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LPKF von 10,30 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Gewinnwarnung des Laserspezialisten für dieses Jahr bleibe die Erwartung an ein stärkeres Wachstum im kommenden Jahr unberührt, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zölle sollten sich in den kommenden Quartalen legen. Fragen gebe es aber noch wegen bestimmter größerer Projekte. Deren Potenziale seien bislang noch nicht durch entsprechende Aufträge unterfüttert./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LPKF Laser Electronics Buy
|Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,02 €
|Abst. Kursziel*:
42,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,14%
|
Analyst Name:
Robert-Jan van der Horst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG
|10:56
|LPKF Laser Electronics Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|LPKF Laser Electronics Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|LPKF Laser Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.25
|LPKF Laser Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.03.25
|LPKF Laser Electronics Buy
|Warburg Research
|29.06.16
|LPKF Laser Electronics Verkaufen
|DZ-Bank AG
|12.05.16
|LPKF Laser Electronics Kauf
|DZ-Bank AG
|02.05.16
|LPKF Laser Electronics Verkaufen
|DZ-Bank AG
|13.11.14
|LPKF Laser Electronics Reduce
|Commerzbank AG
|15.08.13
|LPKF Laser Electronics verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|12.11.19
|LPKF Laser Electronics Hold
|HSBC
|16.08.16
|LPKF Laser Electronics Hold
|HSBC
|15.03.16
|LPKF Laser Electronics Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|16.11.15
|LPKF Laser Electronics Halten
|DZ-Bank AG
|11.11.15
|LPKF Laser Electronics Neutral
|Oddo Seydler Bank AG