LPKF Laser Electronics Aktie

Marktkap. 172,7 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 645000

ISIN DE0006450000

Symbol LPKFF

Warburg Research

LPKF LaserElectronics Buy

10:56 Uhr
LPKF LaserElectronics Buy
LPKF Laser & Electronics AG
LPKF Laser & Electronics AG
6,89 EUR -0,11 EUR -1,57%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LPKF von 10,30 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Gewinnwarnung des Laserspezialisten für dieses Jahr bleibe die Erwartung an ein stärkeres Wachstum im kommenden Jahr unberührt, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zölle sollten sich in den kommenden Quartalen legen. Fragen gebe es aber noch wegen bestimmter größerer Projekte. Deren Potenziale seien bislang noch nicht durch entsprechende Aufträge unterfüttert./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LPKF Laser Electronics Buy

Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,02 €		 Abst. Kursziel*:
42,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,14%
Analyst Name:
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG

10:56 LPKF Laser Electronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF Laser Electronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF Laser Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF Laser Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.25 LPKF Laser Electronics Buy Warburg Research
mehr Analysen

