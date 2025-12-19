DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,3%Nas23.273 +1,2%Bitcoin75.230 +3,2%Euro1,1722 ±-0,0%Öl60,25 +0,9%Gold4.351 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Nike 866993 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE
DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jenoptik wählt neue Aufsichtsratschefin

19.12.25 17:23 Uhr

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat eine neue Chefkontrolleurin gewählt. Die Wahl des Aufsichtsrats fiel auf Daniela Mattheus, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Sie soll dem Kontrollgremium ab dem 30. Dezember vorstehen und damit auf den bisherigen Amtsinhaber Matthias Wierlacher folgen, der ausscheidet. Gewählt ist Mattheus nun bis zur Hauptversammlung 2026. Sie ist seit November 2023 im Aufsichtsrat.

Wer­bung

Mitten in der Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschef Stefan Traeger hatte Wierlacher Anfang Dezember angekündigt, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederzulegen. Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt.

Ende November hatte das Unternehmen bereits mitgeteilt, dass der amtierende Vorstandsvorsitzende Traeger zum 15. Februar 2026 sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen wird. Beide Seiten seien im gegenseitigen Einvernehmen zu diesem Entschluss gekommen. Der Manager war im Mai 2017 an die Spitze des ostdeutschen Unternehmens gerückt, sein Vertrag war ursprünglich noch bis Juni 2028 verlängert worden. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft.

Jenoptik befindet sich aktuell in schwierigem Fahrwasser und leidet unter einem herausfordernden Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung. Der SDax-Konzern hatte erst Mitte November seine Erwartungen an das Jahr 2025 ein weiteres Mal gedämpft./men/mne/nas

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
01.12.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen