DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.733 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,97 +0,1%Gold3.996 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Magnet-Mangel

STRATEC-Aktie verliert nach gesenktem Kursziel für 2025 deutlich

30.10.25 16:12 Uhr
STRATEC-Aktie unter Druck: Kursziel für 2025 einkassiert | finanzen.net

Der Diagnostikkonzern STRATEC kappt wegen Magnet-Mangel die Ziele für das laufende Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STRATEC SE
23,80 EUR -1,55 EUR -6,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach einem intensiven Austausch mit Lieferanten sei nicht mehr davon auszugehen, ausreichend Vormaterialien für das Aufholen der Lieferrückstände sowie das ursprünglich im vierten Quartal geplante Produktionsvolumen zu erhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag zur Begründung mit. Insbesondere bei einem bestimmten Magnettypen gebe es Engpässe. Zudem zeigten sich aufgrund der globalen Zollkonflikte auch höhere Schwankungen im Bestellverhalten der Kunden. Dies betreffe vornehmlich den Bereich Serviceteile und Verbrauchsmaterialien.

Wer­bung

Auf währungsbereinigter Basis sei im laufenden Jahr vor diesem Hintergrund nun ein Umsatz in etwa auf dem Vorjahresniveau zu erwarten, hieß es weiter. Bisher hatte STRATEC eine währungsbereinigte Steigerung im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich angepeilt. Bei der bereinigten operativen Marge (Ebit-Marge) werde nun das untere Ende des Prognosekorridors von etwa 10 bis 12 Prozent angepeilt. Die höhere Profitabilität im vierten Quartal sei auf Skaleneffekte, Sparmaßnahmen und höhere Ergebnisbeiträge aus der Realisierung margenstarker Entwicklungsumsätze zurückzuführen.

In den ersten neun Monaten steigerte STRATEC den Umsatz laut vorläufigen Berechnungen währungsbereinigt um 2,5 Prozent auf 175,6 Millionen Euro. Die adjustierte Ebit-Marge sei dabei um 1,5 Prozentpunkte auf voraussichtlich 7,3 Prozent gesunken. Der Quartalsbericht soll am 7. November veröffentlicht werden.

STRATEC nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief

Die Aktien von STRATEC haben am Donnerstagnachmittag mit einem deutlichen Kursrutsch auf die Neunmonatszahlen und reduzierte Jahresziele des Diagnostik-Unternehmens reagiert. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April. Die STRATEC-Aktie sackte zuletzt um 8,03 Prozent ab auf 22,9 Euro. Damit weiteten sie die Kursverluste im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent aus.

Wer­bung

STRATEC kappte wegen mangelnder Vormaterialien die Ziele für das laufende Jahr. Zudem zeigten sich aufgrund der globalen Zollkonflikte auch höhere Schwankungen im Bestellverhalten der Kunden, vor allem bei Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien. In den ersten neun Monaten steigerte STRATEC den Umsatz laut vorläufigen Berechnungen um 2,5 Prozent. Die adjustierte Ebit-Marge sei dabei um 1,5 Prozentpunkte auf voraussichtlich 7,3 Prozent gesunken, hieß es.

/jha/he

BIRKENFELD (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf STRATEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STRATEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: STRATEC

Nachrichten zu STRATEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu STRATEC SE

DatumRatingAnalyst
23.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
10.09.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.08.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.09.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.05.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
24.04.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
20.01.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
22.08.2025STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2021STRATEC SE SellWarburg Research
09.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research
05.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRATEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen