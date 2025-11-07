STRATEC Aktie
Marktkap. 238,74 Mio. EURKGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Heider zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch, dass der Laborausrüster gegenwärtige Lieferengpässe überwinden kann. Angesichts sich verbessernder Markttrends hält er den jüngsten Kursrutsch bei der Aktie für übertrieben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Buy
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,50 €
|Abst. Kursziel*:
113,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
112,47%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STRATEC SE
|20:01
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
