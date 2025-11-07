DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +1,5%Top 10 Crypto 14,57 +5,4%Nas 23.541 +2,3%Bitcoin 91.657 +1,0%Euro 1,1564 +0,1%Öl 64,03 +0,5%Gold 4.114 +2,9%
STRATEC Aktie

STRATEC Aktien-Sparplan
21,65 EUR +1,67 EUR +8,36 %
STU
Marktkap. 238,74 Mio. EUR

KGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STRATEC SE Buy

20:01 Uhr
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
STRATEC SE
21,65 EUR 1,67 EUR 8,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Heider zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch, dass der Laborausrüster gegenwärtige Lieferengpässe überwinden kann. Angesichts sich verbessernder Markttrends hält er den jüngsten Kursrutsch bei der Aktie für übertrieben./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRATEC

Zusammenfassung: STRATEC Buy

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,50 €		 Abst. Kursziel*:
113,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
112,47%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STRATEC SE

20:01 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 STRATEC Halten DZ BANK
mehr Analysen

