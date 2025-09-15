STRATEC Aktie
Marktkap. 334,29 Mio. EURKGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stratec auf "Halten" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Der Diagnostikkonzern habe für das zweite Halbjahr eine deutliche Geschäftsbelebung in Aussicht gestellt, schrieb Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bestätigte Jahresprognose erscheine aber nur am unteren Rand realistisch./niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:01 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:09 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Halten
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
27,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
27,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STRATEC SE
|16:51
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.05.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|24.04.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|20.01.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|28.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.21
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|09.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|05.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
