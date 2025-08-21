STRATEC Aktie
Marktkap. 319,09 Mio. EURKGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stratec nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten überwiegend enttäuscht, schrieb Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Hold
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,05 €
|Abst. Kursziel*:
10,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,61%
|
Analyst Name:
Alexander Galitsa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
