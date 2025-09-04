STRATEC Aktie
Marktkap. 321,52 Mio. EURKGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Er fügte die Aktien von Stratec zu einer Liste von Favoriten hinzu./bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Buy
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,45 €
|Abst. Kursziel*:
92,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
89,94%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STRATEC SE
|14:16
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14:16
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14:16
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.05.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|24.04.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|20.01.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|28.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.21
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|09.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|05.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|30.05.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK