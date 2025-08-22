DAX24.128 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,11 -0,2%Gold3.376 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
STO-Aktie freundlich: STO bestätigt Prognose - und kämpft weiter mit Herausforderungen STO-Aktie freundlich: STO bestätigt Prognose - und kämpft weiter mit Herausforderungen
Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ab November

STRATEC-Aktie zieht kräftig an: Neue Finanzchefin gefunden

27.08.25 11:07 Uhr
STRATEC-Aktie zieht kräftig an: STRATEC findet endlich neue Chefin für Finanzressort | finanzen.net

Der Diagnostikkonzern STRATEC hat eine neue Finanzvorständin gefunden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STRATEC SE
25,55 EUR 0,65 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Tanja Bücherl werde zum ersten November als Finanzchefin in den STRATEC-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie übernimmt das Finanzressort von Oliver Albrecht, der vor einem Jahr vorübergehend den Bereich vom damaligen Finanzchef Robert Siegle übernommen hatte.

Wer­bung

Albrecht werde dem Unternehmen im November weiter zur Verfügung stehen, damit der Übergang im Finanzressort reibungslos verlaufen werde, hieß es weiter. Bücherl war zuletzt bei Grammer - einem Zulieferer für von Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge - als Managerin tätig.

Via XETRA klettert die STRATEC-Aktie zeitweise um 4,3 Prozent auf 26,70 Euro nach oben.

/mne/stk

BIRKENFELD (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf STRATEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STRATEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: STRATEC

Nachrichten zu STRATEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu STRATEC SE

DatumRatingAnalyst
22.08.2025STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.08.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
02.06.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.05.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
24.04.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
20.01.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
27.11.2024STRATEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
02.06.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.05.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2021STRATEC SE SellWarburg Research
09.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research
05.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRATEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen