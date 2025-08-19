Einstufung "Hold"

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für STRATEC nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.

Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten überwiegend enttäuscht, schrieb Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für 2025 und 2026.

Am Freitag gibt die STRATEC-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 2,06 Prozent auf 26,10 Euro nach.

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

