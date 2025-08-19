STRATEC-Aktie in Rot: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für STRATEC
Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für STRATEC nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.
Werte in diesem Artikel
Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten überwiegend enttäuscht, schrieb Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für 2025 und 2026.
Am Freitag gibt die STRATEC-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 2,06 Prozent auf 26,10 Euro nach.
/rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf STRATEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STRATEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere STRATEC News
Bildquellen: STRATEC
Nachrichten zu STRATEC SE
Analysen zu STRATEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|STRATEC SE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:16
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.05.2025
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|24.04.2025
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|20.01.2025
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|27.11.2024
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|STRATEC SE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.05.2025
|STRATEC SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2024
|STRATEC SE Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.2024
|STRATEC SE Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.2021
|STRATEC SE Sell
|Warburg Research
|09.11.2020
|STRATEC SE Sell
|Warburg Research
|05.11.2020
|STRATEC SE Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRATEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen