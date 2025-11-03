DAX24.152 +0,8%Est505.683 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,71 -1,3%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.800 -2,2%Euro1,1514 -0,2%Öl64,78 -0,5%Gold4.017 +0,4%
ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt Stratec auf 'Buy' - Ziel etwas runter

03.11.25 13:04 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Stratec (STRATEC SE) zwar von 32,50 auf 28,50 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrutsch nach der Gewinnwarnung biete eine interessante Einstiegschance, schrieb Harald Hof am Montag. Zulieferprobleme überschatteten allerdings zunächst den Erholungsweg des Diagnostikkonzerns./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu STRATEC SE

DatumRatingAnalyst
31.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
10.09.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.05.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
24.04.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
22.08.2025STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2021STRATEC SE SellWarburg Research
09.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research
05.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research

