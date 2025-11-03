ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt Stratec auf 'Buy' - Ziel etwas runter

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Stratec (STRATEC SE) zwar von 32,50 auf 28,50 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrutsch nach der Gewinnwarnung biete eine interessante Einstiegschance, schrieb Harald Hof am Montag. Zulieferprobleme überschatteten allerdings zunächst den Erholungsweg des Diagnostikkonzerns./ag/ajx

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------