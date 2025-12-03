DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 +4,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin80.570 +2,5%Euro1,1646 +0,2%Öl62,47 +0,1%Gold4.208 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Ausblick: Kroger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Kroger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Ausblick: Kroger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

03.12.25 07:08 Uhr
Ausblick: Kroger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | finanzen.net

Kroger gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kroger
57,21 EUR -0,73 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kroger wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Wer­bung

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,03 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,62 Prozent erhöht. Damals waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kroger in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 34,19 Milliarden USD im Vergleich zu 33,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,79 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,67 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 148,49 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 147,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Kroger und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kroger

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kroger

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kroger

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kroger

DatumRatingAnalyst
02.08.2019Kroger BuyPivotal Research Group
21.06.2019Kroger Market PerformTelsey Advisory Group
08.03.2019Kroger HoldPivotal Research Group
08.03.2019Kroger Market PerformTelsey Advisory Group
31.10.2018Kroger Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
02.08.2019Kroger BuyPivotal Research Group
21.06.2019Kroger Market PerformTelsey Advisory Group
08.03.2019Kroger Market PerformTelsey Advisory Group
31.10.2018Kroger Market PerformTelsey Advisory Group
13.09.2018Kroger Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
08.03.2019Kroger HoldPivotal Research Group
02.07.2018Kroger HoldDeutsche Bank AG
25.06.2018Kroger HoldPivotal Research Group
12.09.2017Kroger HoldDeutsche Bank AG
16.06.2017Kroger Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.10.2006Update Kroger Co.: SellBanc of America Sec.
15.09.2006Update Kroger Co.: ReduceUBS
10.01.2006Update Kroger Co.: SellBanc of America Sec.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kroger nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen