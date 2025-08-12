DAX24.206 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,80 +1,4%Dow44.705 +0,6%Nas21.724 +0,2%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,32 -1,2%Gold3.362 +0,5%
Im Abwärtssog

Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus

13.08.25 16:39 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon drückt US-Einzelhandelsriesen Kroger, Walmart und Costco in den Keller | finanzen.net

Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzt am Mittwoch Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
190,76 EUR 0,80 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
830,00 EUR -13,80 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kroger
62,62 EUR -0,53 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
88,17 EUR -0,86 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten wie Walmart und Kroger belasten, da Amazonoffenbar mit einer Mindestbestellsumme von 25 Dollar die Wettbewerber hier unterbietet.

Walmart sanken am Mittwoch um 1,2 Prozent und lagen im US-Leitindex Dow Jones Industrial auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,5 Prozent ab. Auch Costco gaben nach, zuletzt um 1,9 Prozent.

Amazon gewannen 0,9 Prozent. Seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen haben die Papiere nur einen Teil der damals verbuchten Verluste wieder aufgeholt. Wie es am Mittwoch hieß, könnte Amazon mit dem neuen Vorstoß auch dem eigenen Abo-Lebensmittelgeschäft für 9,99 Dollar pro Monat schaden. Es sei derzeit unklar, inwiefern beispielsweise Amazon Fresh davon betroffen sein könnte.

/ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen