Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus
Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzt am Mittwoch Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck.
Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten wie Walmart und Kroger belasten, da Amazonoffenbar mit einer Mindestbestellsumme von 25 Dollar die Wettbewerber hier unterbietet.
Walmart sanken am Mittwoch um 1,2 Prozent und lagen im US-Leitindex Dow Jones Industrial auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,5 Prozent ab. Auch Costco gaben nach, zuletzt um 1,9 Prozent.
Amazon gewannen 0,9 Prozent. Seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen haben die Papiere nur einen Teil der damals verbuchten Verluste wieder aufgeholt. Wie es am Mittwoch hieß, könnte Amazon mit dem neuen Vorstoß auch dem eigenen Abo-Lebensmittelgeschäft für 9,99 Dollar pro Monat schaden. Es sei derzeit unklar, inwiefern beispielsweise Amazon Fresh davon betroffen sein könnte.
NEW YORK (dpa-AFX)
