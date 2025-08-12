Foundry-Plattform

Das KI-Unternehmen Palantir und der japanische Versicherungskonzern SOMPO haben eine mehrjährige Vereinbarung getroffen, die auf einer langjährigen Zusammenarbeit aufbaut.

Palantir gab gestern die mehrjährige Ausweitung seiner Partnerschaft mit dem japanischen Konzern SOMPO bekannt. Die Nachricht folgt auf eine starke Performance der Palantir-Aktie, die im gestrigen Handel ein neues Rekordhoch markierte.

Mehrjährige Ausweitung der Zusammenarbeit in Japan

Die Partnerschaft zwischen Palantir und SOMPO wird über das japanische Joint Venture Palantir Technologies Japan KK ausgebaut. SOMPO nutzt Palantirs Foundry-Plattform bereits seit 2020 in Tausenden von Einrichtungen zur Betreuung älterer Bürger. Die Anwendung unterstützt dabei die Pflege, die Berichterstattung an die Regierung und die Identifizierung dringender Bedürfnisse von Patienten.

In einer neueren Anwendung nutzt SOMPO Japan Foundry, um seinen gesamten Schadenbearbeitungsprozess zu überarbeiten. Die Plattform ist in jede Phase der wichtigsten Entscheidungen integriert - von der Betrugserkennung und der Schadensbewertung bis zur laufenden Überwachung. Im Underwriting-Prozess bewerten KI-Agenten automatisch Risiken und geben Empfehlungen ab. Dies soll zu einer erwarteten jährlichen Steigerung der Finanzergebnisse um 10 Millionen US-Dollar führen. Laut der Pressemitteilung ist dies bereits die zweite Ausweitung der Zusammenarbeit, nachdem die Partnerschaft bereits 2023 um 50 Millionen US-Dollar erweitert wurde.

Palantir-Aktie mit Kursgewinn und Analysten-Einschätzungen

Die Palantir-Aktie beendete den gestrigen Handel an der NASDAQ bei einem Kurs von 186,97 US-Dollar, was einem Plus von 2,35 Prozent entspricht. Bei 190 US-Dollar erreichte das Papier zudem ein neues Allzeithoch. Vorbörslich legt die Aktie zeitweise um weitere 0,70 Prozent auf 188,28 US-Dollar zu.

Laut TipRanks liegen die Einschätzungen der Analysten aktuell bei 20 Ratings, davon fünf mit "Buy", 13 mit "Hold" und zwei mit "Sell". Das mittlere Kursziel wird mit 154,56 US-Dollar angegeben, was, basierend auf dem gestrigen Schlusskurs, einem Abwärtspotenzial von 17,34 Prozent entspricht.

