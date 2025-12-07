Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Rohstoffe im Blick

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.197,38 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.197,38 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 58,30 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 58,30 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.640,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:15 Uhr bei 1.640,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.465,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.465,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net