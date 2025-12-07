DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.492 +2,4%Euro1,1638 ±-0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 Infineon 623100 SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Experten-Talk: Investieren am Allzeithoch - Chancen nutzen, Risiken verstehen Experten-Talk: Investieren am Allzeithoch - Chancen nutzen, Risiken verstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe im Blick

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

07.12.25 20:43 Uhr
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.907,00 USD -0,15 USD -0,01%
News
Baumwolle
0,62 USD USD -0,24%
News
Bleipreis
1.967,00 USD 5,00 USD 0,25%
News
Dieselpreis Benzin
1,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,27 EUR -0,69 EUR -0,78%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
5,29 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.197,38 USD USD
News
Haferpreis
2,97 USD -0,07 USD -2,15%
News
Heizölpreis
62,34 USD USD
News
Holzpreis
539,50 USD 3,00 USD 0,56%
News
Kaffeepreis
4,06 USD -0,06 USD -1,38%
News
Kakaopreis
3.943,00 GBP 96,00 GBP 2,50%
News
Kohlepreis
97,25 USD 0,25 USD 0,26%
News
Kupferpreis
11.645,00 USD 173,00 USD 1,51%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD USD 0,04%
News
Mageres Schwein Preis
0,82 USD USD -0,06%
News
Maispreis
4,37 USD USD 0,06%
News
Mastrindpreis
3,39 USD USD -0,02%
News
Milchpreis
16,00 USD -0,02 USD -0,12%
News
Naphthapreis (European)
521,58 USD USD
News
Nickelpreis
14.720,00 USD -5,00 USD -0,03%
News
Ölpreis (Brent)
63,75 USD 0,38 USD 0,60%
News
Ölpreis (WTI)
60,08 USD USD
News
Orangensaftpreis
1,46 USD -0,05 USD -3,13%
News
Palladiumpreis
1.465,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.091,00 MYR 12,00 MYR 0,29%
News
Platinpreis
1.640,00 USD USD
News
Rapspreis
476,50 EUR 2,00 EUR 0,42%
News
Reispreis
9,97 USD -0,02 USD -0,15%
News
Silberpreis
58,30 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
304,70 USD -3,80 USD -1,23%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD USD -0,33%
News
Sojabohnenpreis
11,05 USD USD
News
Super Benzin
1,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
192,00 EUR -0,50 EUR -0,26%
News
Zinkpreis
3.222,00 USD -4,00 USD -0,12%
News
Zinnpreis
40.300,00 USD 5,00 USD 0,01%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,54%
News

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.197,38 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.197,38 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 58,30 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 58,30 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.640,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:15 Uhr bei 1.640,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.465,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.465,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis