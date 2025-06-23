Börsengang

Die Krypto-Plattform Bullish startet voraussichtlich heute unter dem Ticker "BLSH" an der NYSE. Das Unternehmen erhöhte vorab sowohl das Emissionsvolumen als auch die Preisspanne.

Bullish, das sich selbst als "eine institutionell ausgerichtete globale Plattform für digitale Vermögenswerte, die Marktinfrastruktur und Informationsdienste bereitstellt" beschreibt, startet wahrscheinlich noch am heutigen Mittwoch an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Tickersymbol "BLSH". Zu dem Unternehmen, das vom ehemaligen NYSE-Chef Thomas Farley geleitet wird, gehören unter anderem die Bullish Exchange, eine Spot- und Derivatebörse für digitale Vermögenswerte, und CoinDesk Insights, der Betreiber von Coindesk.com.

Bullish startet an der US-Börse

Am 18. Juli hatte Bullish bekannt gegeben, bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) einen Registrierungsantrag auf Formular F-1 im Zusammenhang mit einem geplanten Börsengang seiner Stammaktien eingereicht zu haben.

Am 4. August gab das Unternehmen dann bekannt, dass es die Roadshow für den Börsengang von 20.300.000 Stammaktien gestartet hat und beabsichtige, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 3.045.000 zusätzlichen Stammaktien zum Ausgabepreis abzüglich Konsortialrabatten und Provisionen zu gewähren. Den Ausgabepreis schätzte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt auf 28,00 bis 31,00 US-Dollar pro Stammaktie.

Volumen und Preisspanne angehoben

Am Montag verkündete das Unternehmen dann, dass es sein Börsengangvolumen von 20.300.000 Stammaktien auf 30.000.000 Stammaktien erhöht und die erwartete Preisspanne von 28,00 bis 31,00 US-Dollar auf 32,00 bis 33,00 US-Dollar pro Stammaktie angehoben hat. Damit strebt das Unternehmen eine Kapitalbeschaffung von bis zu 990 Millionen US-Dollar und eine Bewertung von 4,8 Milliarden US-Dollar an. Zudem soll den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 4.500.000 zusätzlichen Stammaktien zum Ausgabepreis abzüglich Konsortialrabatten und Provisionen gewährt werden, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Beim Börsengang fungieren JPMorgan und Jefferies als Lead Bookrunner und Citigroup als Joint Bookrunner. Cantor, Deutsche Bank Securities und Société Générale fungieren als zusätzliche Bookrunner, während Canaccord Genuity, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Oppenheimer & Co. und Rosenblatt als Co-Manager fungieren.

Den Erlös aus dem Angebot will Bullish für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwenden, "einschließlich der Finanzierung potenzieller zukünftiger Akquisitionen", wie es in der Pressemitteilung heißt.

